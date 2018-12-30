CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız." dedi.

Köse, partisinin Mersin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in çok kıymetli bir il olduğunu anlatan Köse, "Biz bu memlekette yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bu yolculuğumuzda yılın son günlerinde Mersin'de olmak çok kıymetli. Genel başkanımızın da dediği gibi Mersin'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Her yeni yılın yeni bir umut olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"İnşallah umutlarımızın yeşereceği, umutlarımızın aydınlığa çıkacağı bir yılı karşılarız. Bu ülkede tek bir kişi kalsa bile ben asla umudumu kaybetmiyorum. Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. Cumhuriyet mücadeleyle geldi. Biz varsak bu memlekette umut var demektir. 24 saat bana yetmiyor. Keşke daha uzun olsa da daha çok çalışabilsek, mücadele verebilsek. 2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış ve demokrasi getirmesini diliyorum. 2019 yılı CHP'ye başarı getirsin, iktidar getirsin istiyorum ve bu ülke CHP iktidarında yönetilsin istiyorum."

Fatma Köse, daha sonra partililerle sohbet etti.

Kaynak: AA