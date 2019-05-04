İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Başkanı Yücel Can, "Petrole kurban edilen insanların mazlum ve mağdur olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Başkan Can, "Biz Birlikte Güçlüyüz, Kardeşlik Sınır Tanımaz" projesi kapsamında, Dicle Kalkınma Ajansı'nda (DİKA) düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Mardin'in kardeşliğe örnek bir kent olduğunu söyledi.

Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Artvin ve Van yerlerinin hepsinde birlik ve beraberlik illeri olduğunu işaret eden Can, şöyle konuştu:

"Dünyada mazlum ve mağdurun göz yaşının olduğu her yerde biz hizmetkarlık, birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde gayret göstermeyi hedef edindik. Biz Irak'tan, Suriye'den kovularak buraya gelen petrole kurban edilen insanların mazlum ve mağdur olduğunu düşünüyoruz. "

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, AK Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, Kırklar Kilisesi Papazı Gabriyel Akyüz, de katıldı.

Kaynak: AA