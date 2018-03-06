Batman'ın Gercüş ilçesinden 56 öğrenci "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Samsun'a uğurlandı.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje ile 56 öğrenciden oluşan kafile için Gercüş Öğretmenevinde uğurlama töreni düzenlendi.

Törende, geziye katılacak öğrencilere, "Biz Anadoluyuz" yazılı şapka, tişört ve çanta hediye edildi.

Bazı öğrencilerin ilk kez uçağa binecek olmalarından dolayı heyecanlı oldukları görüldü.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, yaptığı açıklamada, projenin, bu ülkenin dört bir yanının bir ve beraber olduğunu göstermeyi amaçladığını söyledi.



Proje ile 56 öğrencinin Samsun'daki tarihi ve kültürel mekanları görme fırsatı bulacağını dile getiren Koç, "'Biz Anadoluyuz demek, biz biriz, bütünüz, kardeşiz.' demektir. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Yıllardır terör örgütünün baskısından dolayı bir önyargı oluşturulmaya çalışıldı Türkiye'de. Ama bizim bir ayrımız yok, örf, adet, gelenek, göreneklerimiz aynı. Çocuklarımız kaynaşsın istiyoruz. O nedenle Samsun'dan da öğrencilerimizi misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin çoğunun ilk defa uçağa bineceğine işaret eden Koç, çocukların gözlerindeki heyecanı gördüklerini aktardı.

Koç, projenin son derece anlamlı ve güzel olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı seviyoruz, geleceğimizi onlara emanet ediyoruz. Onların iyi yetişmiş olması, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmesi her şeyin üstünde. Vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip, geleneklerine bağlı gençler olarak yetişmeleri bizim için çok kıymetli." diye konuştu.



Öğrencilerden Salih Yiğitalp, ilk kez Karadeniz Bölgesi'ne gideceğine dikkati çekerek, gezinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İlk defa uçağa bineceğini ve şehir dışına çıkacağını dile getiren Ayşe Cengiz de "Biraz korkuyorum ama uçağı bineceğim." dedi.

Ufukkaran Soyoral ise ilk defa doğduğu kentin dışına çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını aktardı.



Daha sonra öğrenciler Samsun'a uğurlandı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.