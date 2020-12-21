Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor
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Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor

21.12.2020 08:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:27
Parmak izi teşhisinde yerli yazılım dönemi: Biyometrik Veri Sistemi aktifleşiyor

Yerli ve milli yazılım olan Biyometrik Veri Sistemi ile yeni yılda adli incelemeler ve kimlik tanıma işlemleri yapılabilecek. Sistem sayesinde dışa bağımlılık tamamen ortadan kalkarken, bugüne kadar Emniyet ile Jandarma arasındaki parmak izi paylaşımları sayesinde 117 bin olayın çözüldüğü belirtildi.

Terör, adam öldürme, uyuşturucu, hırsızlık gibi birçok olayın daha çabuk aydınlatılması konusunda önemli rol oynayan parmak izi teşhisinde yeni bir döneme giriliyor. İçişleri Bakanlığı, yerli ve millî yazılım olan Biyometrik Veri Sistemi'ni önümüzdeki yıl aktif hâle getirmek için düğmeye bastı.

DIŞA BAĞIMLILIK ORTADAN KALKTI

Türkiye gazetesinin haberine göre, sistem sayesinde, tüm biyometrik verileri işleme, adli inceleme, kimlik tanıma ve doğrulama işlemleri yapılabilecek. Bu sistem sayesinde dışa bağımlılığın ortadan kalktığını ifade eden Bakanlık yetkilileri, yine yerli ve milli olarak, bu alanda yazılım yapabilen dünyada 7 ülkeden biri olma hedefine de ulaşıldığını vurguladı.

117 BİN OLAY ÇÖZÜLDÜ

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasındaki parmak izi paylaşımı sayesinde birçok kilit olay çözüldü. Bugüne kadar 490 bin 849 olaya ait 466 bin 745 olay yeri izi incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda 118 bin 45 şüphelinin olayla bağlantısı olduğu tespit edildi. Parmak izi uygulamasıyla 117 bin 648 olayın çözülmesi sağlandı.

BİRÇOK OLAY AYDINLIĞA KAVUŞTU

Söz konusu olaylardan 3 bin 579'u terör, 2 bin 468'i adam öldürme, 6 bin 316'sı uyuşturucu, 88 bin 288 hırsızlık, 16 bin 997'i de diğer suçlar. Böylelikle olayın failleri yakalanırken, birçok olay da aydınlığa kavuşmuş oldu. Ayrıca, bugüne kadar 34 bin 583 olayın bilgi ve görüntüleri sisteme girildi. Bu görüntüler sayesinde de 9 bin 398 olay çözüldü.

Haber Yorumları (2)
DOBRA: Yerli olması güzel, ama Ürünün ithal olması senin olayı çözmene engelimiydi.
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HAKAN POLAT: Bunda da mı dışa bağımlıymışız dedirtse de güzel bir haber.
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