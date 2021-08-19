Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Biyofili, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne? İşte, Biyofili kelimesin anlamı!