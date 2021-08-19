Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne?
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Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne?

Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Biyofili, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Biyofili ne demek? Biyofili anlamı ne? İşte, Biyofili kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Biyofili kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Biyofili anlamı ne? Biyofili ne demek? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BİYOFİLİ NE DEMEK?

Biyofili hipotezi insan benliği ve diğer yaşayan sistemler arasında içgüdüsel bir bağ olduğunu öne sürer. Bu hipotez, Edward O. Wilson'ın Biophilia adlı kitabıyla gündeme gelmiştir. Biyofili, yaşama ve yaşayan sistemlere karşı duyulan sevgidir.

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