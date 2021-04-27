BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselişe geçti! İşte BTT coin analizi - 27 Nisan
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BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselişe geçti! İşte BTT coin analizi - 27 Nisan

BitTorrent coin yorum: BitTorrent (BTT) yükselişe geçti! İşte BTT coin analizi - 27 Nisan
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

BitTorrent coin yorum: BitTorrent coin fiyatı Bitcoin'in sert düşmesiyle beraber çakıldı. Altcoin piyasası, hafta sonu yaşanan düşüş trendinden sonra toparlandı. Altcoin piyasası, geçen hafta sızan ezici düşüş baskısı nedeniyle önemli kayıplar gördükten sonra son 24 saat içinde yükseliyor. XRP, BTT ve Doge'deki, kısa vadeli kazançlar oldukça ümit vaad ediyor ve yüzde 12'ye kadar kendi fiyat dalgalanma gördük. BitTorrent (BTT) yükselişe geçti! İşte BTT coin analizi - 27 Nisan

BitTorrent (BTT) coin yorum

Popüler kripto para BitTorrent (BTT), son 24 saatte %16'ın üzerinde artış kaydederek 0.0071 dolar seviyesine dokundu. Kripto para piyasasının gördüğü büyük düzeltmenin ardından kısa sürede toparlanma sinyalleri veren BTT, 0.0070 doların üzerinde bir destek alanı arıyor. Boğalar fiyatı 0.0070 doların üzerine taşısalar da önümüzdeki seanslarda bu seviyenin korunması önem arz ediyor.

Günlük grafik verileri düşüş trendini gösteriyor. Müthiş Osilatör göstergesi ayıların hakim olduğu bir piyasayı işaret ederken RSI nötr seviyede. Bollinger Bantları aşağı yönlü daralan bir fiyatı kanalı çizerken aşağı yönlü fiyat hareketini doğruluyor.

BitTorrent nedir?

BitTorrent internet üzerinden dosya paylaşım yazılımına ve aynı tekniği kullanan dosya takas sistemine verilen isimdir. Diğer peer to peer paylaşım programlarından farkı sabit olmayan bağımsız sunucu tanımlama dosyaları sayesinde sabit bir sunucuya ihtiyaç olmaksızın paylaşıma devam etmesidir.

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Ramazan Eles
Gündem Editörü
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