BitTorrent Coin Yorum (13 Nisan): BitTorrent (BTT) Fiyat Analiz

BitTorrent Coin Yorum: BitTorrent fiyat ivme kaybetti. BTT, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.0134 $ 'ın% 38 altında olan 0.0082 $' dan işlem görüyor. Bu ATH'ye geçen hafta Pazartesi günü ulaştı. Piyasa değeri 5 milyar doların üzerine düştü ve şu anda 27'inci en büyük para birimi.

Ne oldu: BTT fiyatı, Bitcoin ve Ethereum gibi diğer dijital para birimleri yükselişe geçmesine rağmen son zamanlarda keskin bir düşüş gösterdi. Bu performansın nedeni, fiyatın yalnızca bu yıl% 4000'den fazla arttığı düşünülürse, çoğunlukla kar elde etmektir. Fiyat düştükçe, birçok alıcı dağıtım aşaması olarak bilinen aşamada satış yapmaya başladı.

Neden önemli: BitTorrent, büyük bir ralli yaptıktan sonra bu dağıtım aşamasından geçen tek dijital para birimi değil. Son hafızalarda, Dogecoin, Theta ve Crypto.com gibi para birimleri büyük bir ralliden geçtikten sonra mücadele etti.

BitTorrent fiyatı için sırada ne var?

Dört saatlik grafikte, BitTorrent platformunun yerel belirteci olan BitTorrent madalyonunun dikkat çekici hikayesini görüyoruz. Yeni başlayanlar için, bu, insanların çoğunlukla ücretsiz olarak içerik indirmelerine ve izlemelerine izin veren dünyanın en büyük torrent platformudur.

Ancak son zamanlarda, kar alma nedeniyle fiyat düştü. Unutma, bir hafta önce, sahiplerini geri çekilmeye hazır olmaları konusunda uyardım çünkü bu eğilimin yakında gerçekleşeceğini tahmin etmiştim.

Fiyat % 38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinin altına düştü. Ayrıca, 25 günlük ve 15 günlük hareketli ortalamaların altına düşerken, ortalama gerçek aralık (ATR) 4 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeye düştü.

Dolayısıyla bence bu dağıtım aşaması bitmedi ve fiyat baskı altında kalacak. Bu nedenle, izlenecek temel seviye 0,0074 $ 'dır ve bu da mevcut seviyenin yaklaşık% 10 altındadır. Bu seviyenin altına düşerse, ayıların kontrol altında olduğu ve daha sonra 0,0073 $ 'dan% 50 geri çekmeyi hedefleyecekleri anlamına gelecektir. Diğer taraftan, 0,0105 $ 'da% 23,6 düzelmenin üzerinde bir hareket, düşüş görünümünü geçersiz kılacaktır.