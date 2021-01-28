Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu
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Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

28.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 28.01.2021 11:21
Bitlisliler sezonun açıldığı kayak merkezinde yoğunluk oluşturdu

Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Bitlis'teki El Aman Hanı Kayak Merkezi, geçen hafta etkili olan yağışların ardından kar kalınlığının beklenen seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren merkeze gelen kayakseverler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı kayak merkezinde, yeni kayak öğrenen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kayakseverlerden Mesut Aslan, bu yıl yoğun kar nedeniyle kar kalınlığının beklenenden daha fazla olduğunu söyledi.

Bunu fırsat bilerek kayak yapmaya geldiklerini anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Burada güzel bir ortam var. Hava da çok güzel. İnsanlar aileleriyle burada keyifli anlar yaşıyor. İnşallah bu sene böyle devam eder."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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