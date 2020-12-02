Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
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Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

02.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:38
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

BİTLİS'te kar yağışı olmamasından dolayı kayakçılar antrenmanlarını 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut Dağı'nda yapıyor.

BİTLİS'te kar yağışı olmamasından dolayı kayakçılar antrenmanlarını 2 bin 500 rakımlı Türkiye'nin en büyük krater dağı olan Nemrut  Dağı'nda yapıyor. 

Çetin geçen kış aylarıyla bilinen Bitlis'te henüz karın yağmaması üzerine anterenman yapmak isteyen kayakçıları kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nı tercih ediyor. Kar yağışının sadece Nemrut Dağı'nda olması nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirten kayakçılar, yüksek rakımın bu spor için en ideal ortam olduğunu, bunun da başarıya yansıdığını belirtiyor. Kayaklı Koşu Antrenörü Sedat Doymaz, yeni ve eski 30 sporcu ile birlikte çalıştıkları bu ortamın kayakçılar için verimli olduğunu belirterek, pandemi döneminde sıkıntılı günler geçirdiklerini, buna rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Çalışmaların doğal ortamda verimli geçtiğini anlatan Doymaz, "Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2020-2021 kayak yarışmalarına Nemrut Dağı'nda hazırlanıyoruz. Nemrut'a her yıl olduğu gibi bu yıl da kar erken düştü. Biz de ilk çalışmalarımızı sürekli burada yapıyoruz. Çok güzel bir hava, 2 bin 500 rakımda, bir tarafımızda Nemrut Gölü diğer tarafımızda Vangölü. Çok güzel bir atmosfer. Virüsten dolayı çok zorlu günler yaşıyoruz. Hayat devam ediyor. Pandemi süresince bizler de kurallara uyarak antrenmanlarımızı sürdüreceğiz. Şu an 2 sporcumuz Milli Takım kampında. Bizlerde yen sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Yeni sezon, yeni simalar, yeni sporcular. Alt yapımız çok güçlü. Bu yılki müsabakalara katılırsak, iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Nemrut'un güzelliklerini herkesin görmesi içinde herkesi buraya davet ediyoruz" dedi.

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Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor
Bitlisli kayakçılar, Nemrut Dağı'nda antrenman yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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