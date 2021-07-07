Bitlis ve Muş'tan 93 bin kurbanlık batı illerine sevk edilecek

Bitlis ve Muş'ta besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından tırlara yüklenerek batı illerine gönderildi.

Bitlis ve Muş'ta besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerin ardından tırlara yüklenerek batı illerine gönderildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde besiciler, Kurban Bayramı için besledikleri hayvanların sevkiyatına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere, müdürlük olarak bu sene yaklaşık 30 bin küçükbaş ve bin büyükbaş hayvanı kurbanlığa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Kentten birçok ile hayvan gönderileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Güroymak ilçemizin Çıtak köyünden başladık. 5 tıra yaklaşık 330 hayvan yüklendi. Bu hayvanlarımız Osmaniye'ye gidecek. Bu hayvanları gönderirken Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğümüzün ve İl Müdürlüğümüzün teknik ekip personeli sürekli sahadaydı. Veteriner hekimlerimiz kontrolünde aranan şartları gözetliyoruz. Kesilecek hayvanların dini vecibeler anlamında bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Bu kurbanlıklarımızın aşıları ve özellikleri yerine getirilmiş durumda."

Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, hayvanları taşıyacak araçların dezenfekte edildiğini, çiftçilerin geçici kurban satış yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları için gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını aktardı.

Muş

Muş'ta da merkeze bağlı Muratgören köyünde batı illerine kurbanlıkların gönderileceği tesiste İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, gazetecilere, Muş Ovası'nın Türkiye'nin en büyük üçüncü ovası olduğunu söyledi.

Muş'ta büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine büyük talebin olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"26 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletmesine sahibiz. 331 bin büyükbaş hayvan, 1 milyon 235 bin küçükbaş hayvanımız var. Çiftçilerimiz 7 aydır hayvanlarını kapalı alanda besliyor. Hayvan sevklerimiz başladı. En çok hayvan gönderdiğimiz il İstanbul. Beklentimiz 22 bin civarında büyükbaş, 40 bin civarında da küçükbaş hayvanı il dışına sevk etmek. Çiftçilerimizin eline yaklaşık 450 milyon civarında para geçecek."

İşletme sahibi Erdal Yalvarıcı ise "Bir yıldır bu hayvanları besliyoruz. İstanbul'un Avrupa yakasına gönderiyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." dedi.

Tesiste dezenfekte edilen araçlara yüklenen hayvanlar, İstanbul'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin