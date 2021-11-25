Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti - Haberler
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Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezi kırsalında bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi Oktay Çağatay, il merkezi kırsalında bulunan 2015 rakımlı Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti.

Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Çağatay, üs bölgesinde devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Gazitepe Üs Bölgesini gezen Vali Çağatay, üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle görüşerek, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini ileterek moral verdi.

Gazitepe Üs Bölgesi ziyaretinde Vali Oktay Çağatay'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven eşlik etti. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

Vali Oktay Çağatay, Gazitepe Üs Bölgesini ziyaret etti

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