Bitlis Valisi Çağatay, E tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti
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Bitlis Valisi Çağatay, E tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

27.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:30
Bitlis Valisi Çağatay, E tipi Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağatay'ın kurumda görevli güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Kurum Müdürü Kamber Ata'dan bilgi alan Çağatay, ardından K-9 köpek timlerinin gösterisini izledi.

Vali Çağatay'a ziyaretinde, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Cezaevleri İnfaz Kurumu'ndan sorumlu savcı Ali Can Yavuz eşlik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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