Bitlis'ten dünyaya ceviz reçeli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'ten dünyaya ceviz reçeli

Bitlis'ten dünyaya ceviz reçeli
Habermetre - Haberler | Toplum

Ceviziyle ünlü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ve yörenin önemli bir geçim kaynağı olan ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucu hazırlanarak yurt dışına gönderiliyor.

Ceviziyle ünlü Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde üretilen ve yörenin önemli bir geçim kaynağı olan ceviz reçeli, uzun uğraşlar sonucu hazırlanarak yurt dışına gönderiliyor. Bitlis dünyaya yaptığı ceviz reçeli ihracatıyla adından söz ettiriyor. Yağ oranı, tadı ve ince kabuğu gibi özelliklerinden dolayı "Adilcevaz13" ve "Kazankaya" adıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tescillenen cevizler, 40 günlük meşakkatli sürecin ardından sofralardaki yerini alıyor.

Tam olgunlaşmadıkları dönemde tek tek toplanan taze cevizler, kabukları soyulduktan sonra yaklaşık 10 gün suda bekletiliyor. Daha sonra birkaç işlemden daha geçirilerek kaynatılan cevizler, katkı maddesi kullanılmadan reçel haline getirilerek paketleniyor.

Bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan ceviz reçeli, yurdun dört bir yanına ve birçok ülkeye gönderiliyor.

Yaklaşık 20 yıldır ceviz reçeli yapan Barış Göl, gazetecilere, 2000'li yıllarda ceviz reçeli yapımına başladıklarını bunu artırarak sürdürdüklerini söyledi.

Reçelin yapım sürecini anlatan Göl, "Reçelinin tam anlamıyla yapılıp piyasa sürülmesi ortalama 40 gün sürüyor. Ceviz reçeli birçok hastalığa iyi geldiği gibi çocuklarda da beyin hücrelerinin gelişmesine katkısı var. Birçok ilde kahvaltı salonlarına, şarküteri gruplarına, doğal ürün satan yerlere ve yurt dışında da Avustralya'ya, Çin ve İngiltere gibi ülkelere gönderdik. " şeklinde konuştu.

Devletin sağladıkları desteklerle üretim altyapısını geliştirdiklerini aktaran Göl, "Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Topladığımız ve aldığımız cevizler, gübreleme, ilaçlama olmadan orman meyvesi sınıfındadır. Pancar şekeri kullanıyoruz. Baharat, tarçın, karanfil, su ve şeker gibi maddeler kullanıyoruz. " dedi. bitlis Adilcevaz13 kazankaya ceviz ihracat

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'ten dünyaya ceviz reçeli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 12:26:59. #1.15#

title