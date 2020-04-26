Bitlis'te, ters laleler açtı Bitlis'te, baharla ters laleler açtı BİTLİS'in Mutki ilçesindeki Kavakbaşı beldesi ve bağlı köylerde yetişen ters laleler, bu yıl ilkbaharın gelişi ile birlikte çiçek açtı.

Bitlis'te, baharla ters laleler açtı BİTLİS'in Mutki ilçesindeki Kavakbaşı beldesi ve bağlı köylerde yetişen ters laleler, bu yıl ilkbaharın gelişi ile birlikte çiçek açtı.

İlkbahar mevsiminde Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Kavakbaşı beldesi ve bağlı köylerdeki dağlık alanlarda yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' adı verilen ters laleler eşsiz bir güzellik sergiliyor. Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği sırada boynunu büktüğü inancıyla Hristiyan dünyası tarafından kutsal sayılan, ters laleler başta yöre halkı olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: DHA