BİTLİS (İHA) - Bitlis'te tarihi yapılar define avcıları tarafından tahrip ediliyor

BİTLİS Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 600 yıllık manastır ile Urartular dönemine ait Kef Kalesi define avcıları tarafından tahrip edildi.

Define avcıları tarihi kale, manastır ve yerleşim yerlerinden uzak olan tarihi kiliseleri tahrip etmeye devam ediyor. Adilcevaz ilçesinde bulunan Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı'na yürüyüş düzenleyen Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bölgede tarihi önem sahip yapıların koruma altına alınması gerektiğini söyledi. Bölgede bulunan tarihi yapıların define avcıları tarafından yok edildiğini ifade eden Erdoğan Özel, "Vangölü Aktivistleri Derneği olarak Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Kef Kalesi ve Mucizeler Manastırı'na yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yürüyüş ile birlikte Van Gölü Havzası doğal ve tarihi alanlarına bir kez daha şahitlik edebildik. Ne yazık ki tarihi alanlarımızda definecilerin vermiş olduğu tahribat çok yüksekti. Tarihi alanları koruma noktasında bilinç seviyesinin yükselmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm politikaları oluşturulup turizm destinasyonlarına dönüştürülmesi de ayrıca gerekmektedir" dedi.