Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi
AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.
BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Saka köyüne operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ile 773 adet mühimmat ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri