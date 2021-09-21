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Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Saka köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ile 773 adet mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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