Bitlis'te silah ve mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Saka köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 6 şarjör ile 773 adet mühimmat ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.