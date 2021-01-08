Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
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Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

08.01.2021 11:07 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:46
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi

Bitlis kırsalında yürütülen operasyon kapsamında amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis kırsalında yürütülen operasyon kapsamında amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, toprağa gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda merkeze bağlı Esenburun köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındı. Alınan istihbaratın ardından, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Er Kadir Güler 2021-12" operasyonu başlatıldı. Düzenlenen operasyonda Esenburun köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette plastik bidon içerisinde, 3 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş basma tip ateşleme anahtarlı EYP tespit edildi. Tespit edilen EYP Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yerinde imha edildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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