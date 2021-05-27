Bitlis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Barış Mahallesi'nde Bitlis Bulvarı D-300 kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Murat Özen yaralandı.
Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan Özen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin