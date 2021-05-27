Bitlis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
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Bitlis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Bitlis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Barış Mahallesi'nde Bitlis Bulvarı D-300 kara yolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü 26 yaşındaki Murat Özen yaralandı.

Güroymak Devlet Hastanesine kaldırılan Özen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filit Gülelçin

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