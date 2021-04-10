Bitlis'te öğrencilerin uygulamalı eğitimi için 25 tonluk tekne okul bahçesine taşındı
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Bitlis'te öğrencilerin uygulamalı eğitimi için 25 tonluk tekne okul bahçesine taşındı

Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel
Bitlis'te öğrencilerin uygulamalı eğitimi için 25 tonluk tekne okul bahçesine taşındı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla okul bahçesine tekne yerleştirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü'nde öğrencilere uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla okul bahçesine tekne yerleştirildi.

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumda olan teknenin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilmesinin ardından, Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri teknenin eğitimde kullanılması için çalışma başlattı.

Girişimler sonucu hibe edilen 25 ton ağırlığında ve 15 metre uzunluğundaki tekne, vinç yardımıyla yüklenen tırla trafik polisleri nezaretinde lisenin bahçesine taşındı.

Okul müdürü Fırat Kıranşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, feribot iskelesinde atıl durumda olan okul bahçesine getirerek öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Kıranşal, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizin eğitimlerini geminin üzerinde yapabilmeleri için hazırlıklar yaptık ve yaptığımız iş birliği protokolü ile Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünden bu tekneyi hibe olarak aldık. Teknenin taşınmasında sıkıntılar yaşamamak için emniyet ve elektrik kurumundan destek istedik. Taşıma yaparken, trafik ekipleri kara yolundaki güvenliği sağladı, TEDAŞ ekipleri de caddelerdeki elektrik tellerinin altından kontrollü bir şekilde geçmemize yardımcı oldu. İş makineleri, tır ve vinçlerle tekneyi okulumuzun bahçesine taşıdık. Bu tekne yaklaşık 25 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindedir."

Öğrencilerin artık okul bahçesindeki teknede uygulamalı eğitim göreceğini belirten Kıranşal, "Bu hem görsel açıdan buraya güzellik katacak hem de öğrencilerimizin derse olan heyecanının arttıracaktır. Katkılarından dolayı kaymakamımıza, milli eğitim müdürlerimize, feribot işletmesi yetkililerine ve taşımada bize destek olan kurum amirlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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