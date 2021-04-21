Bitlis'te öğrenciler okul bahçesine taşınan teknede uygulamalı eğitim görmeye başladı
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Bitlis'te öğrenciler okul bahçesine taşınan teknede uygulamalı eğitim görmeye başladı

Bitlis'te öğrenciler okul bahçesine taşınan teknede uygulamalı eğitim görmeye başladı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencileri, bir süre önce okul bahçesine taşınan teknede eğitim görmeye başladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Bölümü öğrencileri, bir süre önce okul bahçesine taşınan teknede eğitim görmeye başladı.

Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumdaki 4 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğundaki tekne, öğrencilerin uygulamalı eğitim alabilmeleri için okul bahçesine taşındı.

Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından Denizcilik Bölümü öğrencileri, ilk kez teknede uygulamalı eğitim yaptı.

Okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, öğrencilerle görüştü, teknenin okula kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekneyi okula kazandırmanın güzel bir fikir olduğunu ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız şu an teknede uygulamalı eğitim görürken aynı zamanda bakım ve onarım da yapıyor. Teknedeki derse canı gönülden katılım sağlıyorlar. Kendilerini de tebrik ederim. Bu tekne uygulama dersleri açısından çocuklarımız için çok büyük bir avantaj olacak. İnşallah, teknenin boya işlemleri ve yenileme çalışmalarını da tamamlandıktan sonra denizcilik alanında uygulamalı güzel dersler işlenecek. Emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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