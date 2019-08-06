Bitlis'te kanser tarama aracı hizmete alındı

06.08.2019 18:43

Bitlis Milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, Sağlık İl Müdürlüğünce alınan mobil kanser tarama aracının açılış törenine katıldı.

Mahallebaşı Gökmeydanı'nda gerçekleştirilen törende gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Cemal Taşar, mobil mamografi tarama aracının hayırlı olmasını diledi.

Meme kanserinde erken teşhisin önemli olduğunu belirten Taşar, "AK Parti döneminde sağlıkta, eğitimde, ulaşımda çağ atlattık. Bitlis'te 484 doktorumuz var. Bunun 220'si branş doktoru. Artık her türlü branştan hocalarımız var. Bölge hastanemiz var. Ahlat'ta yeni hastane yapıyoruz. Tüm mahallelerde aile hekimlikleri ve sağlık ocakları var. Bir kaç ay önce buraya 15 tane ambulans gönderdik." diye konuştu.

Törene, İl Sağlık Müdürü Koray Okur ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA