Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi
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Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi

Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Kültür Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Bitlis Kültür Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik açılan kurslarda yapılan ürünler sergilendi.

Kültür merkezinde açılan sergide, kadınların yaptığı birbirinden güzel ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Metin Çoban, gazetecilere, yıl boyunca kadınların yaptığı ürünleri sergilediklerini söyledi.

Müdürlükleri bünyesinde 5 kursun açıldığını ifade eden Çoban, "Salgın olmasına rağmen kadınlar güzel ürünler ortaya çıkardı. Bu süreçte yaptığımız çalışmalara kadınlar büyük ilgi gösterdi. Bu çalışmaların kadınlara çok yararlı olduğunun farkındayız. Sürekli desteklenmesi gereken bir konu. Elimizden geldiğince mekanlarımızda bu kursları yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi
Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi
Bitlis'te kadınların yaptığı yaptığı ürünler sergilendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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