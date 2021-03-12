Bitlis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi

Bitlis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Bitlis'te "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hizan Kız İmam Hatip Lisesi ile Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu tarafından Cumhuriyet Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasının ardından şiir dinletisi, slayt-video gösterimiyle devam etti.

Programa Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesi ile program son buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan