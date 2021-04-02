Bitlis'te güvenlik korucuları, eğitimlerinin ardından çığdan kurtarma tatbikatı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te güvenlik korucuları, eğitimlerinin ardından çığdan kurtarma tatbikatı yaptı

Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis'te güvenlik korucuları, eğitimlerinin ardından çığdan kurtarma tatbikatı yaptı

Bitlis'te terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı güvenlik korucuları, aldıkları eğitiminin ardından çığdan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bitlis'te terörle mücadelede güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı güvenlik korucuları, aldıkları eğitiminin ardından çığdan kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kentte 4 gün teorik ve uygulamalı eğitim gören 100 güvenlik korucusu, Bitlis-Mutki kara yolunda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Karçinbaşı mevkisinde, senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişiyi aradı.

Güvenlik korucuları, kar altından çıkardıkları kişileri, UMKE ekiplerine teslim etti.

Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 2021'i Afet Eğitim Yılı ilan etmesi dolayısıyla afete daha hazırTürkiye için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgenin son derece yoğun kar yağışı aldığını ve engebeli arazi olması nedeniyle çığla fazla karşılaştığını ifade eden Eser, "Başta AFAD ve UMKE olmak üzere tüm ekipler çığla ilgili çalışmalar yapıyor. Olası bir çığ felaketinde bizlere yardımcı olacak kuruluşlarımıza da gerekli eğitimler veriliyor. Güvenlik korucularımıza çığ afeti olduğu takdirde nasıl bir yol izleyeceklerini anlattık. Gerekli eğitimler verildi. Bugün yaptığımız tatbikatla bunu sonuçlandırdık." dedi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Erdal Tunçtan da AFAD ekipleri olarak başkanlıkla koordineli şekilde güvenlik korucularına eğitim verdiklerini söyledi.

Eğitimlerde olası çığ felaketinde güvenlik korucularının neler yapması gerektiği hakkında detaylı bilgi verdiklerini aktaran Tunçtan, "Bitlis çığ bölgesinde yer alıyor. Güvenlik korucularımızın bölgeyi tanımaları konusunda bu eğitimleri benimsiyoruz. Faydalı bir eğitim olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Haydar Akar Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Hülya Avşar
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis'te güvenlik korucuları, eğitimlerinin ardından çığdan kurtarma tatbikatı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:16:56. #1.15#
title