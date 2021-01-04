Bitlis'te engelli çocuklara yönelik etkinlik
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Bitlis'te engelli çocuklara yönelik etkinlik

04.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:51
Bitlis'te engelli çocuklara yönelik etkinlik

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Tatvan Rehabilitasyon Eğitim Merkezindeki çocuklar için palyaço ve noel baba gösterisi düzenledi.

Bitlis Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Tatvan Rehabilitasyon Eğitim Merkezindeki çocuklar için palyaço ve noel baba gösterisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde engelli çocuklara yönelik etkinliklerin düzenlendiği bildirildi

Etkinliklerde Kovid-19 önlemlerinin üst düzeyde tutulduğu vurgulanan açıklamada, "Özel çocuklarımız, eğlence programında palyaço ve noel baba eşliğinde gönüllerince eğlendiler. Buna benzer aktiviteleri yine yapmayı planlıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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