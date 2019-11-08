Bitlis'te 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi

08.11.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:33

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi kapsamında 2 bin 961 öğretmen, veliler ve öğrencileri evinde ziyaret etti.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrenci ve öğretmen ilişkilerini artırmak amacıyla 'Bir harf öğretenle bir fincan kahve' projesi hayata geçirildi. Projede, kent genelinde görev yapan 2 bin 961 öğretmen, öğrencileri ve velilerini evlerinde ziyaret etti. Projeyle öğrencilerin eğitimde başarılarını da artırmayı amaçladıklarını anlatan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, "Çocukların okuldaki yaşantılarını takip edebiliyoruz, fakat evde neler yaşıyor bilmiyoruz. Onların ev hayatlarını bilmeden okul yaşantılarını düzenleyemiyoruz. Bu durum bir günle sınırlı kalmasın istiyoruz, devamı olacak. Öğrenciler, öğretmenlerini evde görünce çok mutlu oldu. Kendini daha güçlü hissettiğini gördüm. Çocuğun evdeki eksikliğine göre öğretmenler ihtiyaçlarını karşılayacak. Bitlis'te 2 bin 961 öğretmenimiz il ve ilçe genelinde toplamda 4 bin 311 öğrenci ve veliyle buluştu. Bütün gayemiz, öğrencilerimizin mutlu ve sağlıklı bir eğitim öğretim hayatı geçirerek hayata emin adımlarla yürüyecekleri güzel bir gelecek inşa etmeleridir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA