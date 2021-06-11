Bitlis'te altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede asfalt ve kaldırım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Hersan, Taş ve Gazibey mahallelerinde çalışmaların tamamlandığını belirten Tanğlay, "Belirlediğimiz program dahilinde kentte sıcak asfalt serim çalışmalarını yürütüyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Bitlis için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur