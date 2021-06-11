Bitlis'te altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'te altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor

Bitlis'te altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapısı tamamlanan mahallelerde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede asfalt ve kaldırım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Hersan, Taş ve Gazibey mahallelerinde çalışmaların tamamlandığını belirten Tanğlay, "Belirlediğimiz program dahilinde kentte sıcak asfalt serim çalışmalarını yürütüyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Bitlis için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Atilla Taş Hande Erçel Rahşan Gülşan
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis'te altyapısı tamamlanan yollar asfaltlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:01:09. #1.13#

title