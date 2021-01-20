Bitlis'te 41 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor
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Bitlis'te 41 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

20.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:17
Bitlis'te 41 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte 4 günden bu yana kar yağışının etkili olduğunu, 2 günde 190 santimetre kar yağdığını söyledi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentte 4 günden bu yana kar yağışının etkili olduğunu, 2 günde 190 santimetre kar yağdığını söyledi.

Kışın en çetin geçtiği illerden Bitlis'te, etkisini sürdüren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Evlerin, araçların karla kaplandığı kentte, belediye karla mücadele ekipleri, mağduriyet yaşanmaması için cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Başkan Yardımcı İbrahim Arslan ile Rahva bölgesinde yürütülen çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Tanğlay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı yoğun yağış nedeniyle Bitlis'i "karın başkenti" olarak nitelendirdiklerini söyledi.

Birkaç günden bu yana kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu belirten Tanğlay, "Bitlis'e iki günde 190 santimetre kar yağdı. Kış mevsimi başladığından bu yana merkeze 3 metre 8 santimetre kar düşmüş. Şehir merkezine en çok yağan il Bitlis'tir." dedi.

Kentte ana arterlerin tamamının açık olduğunu, ara yollarda çalışmaların devam ettiğini aktaran Tanğlay, 41 iş makinesi ve 80 personelle gece gündüz sahada olduklarını ifade etti.

Vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini kaydeden Tanğlay, "Hemşerilerimizden ricamız çok acil olmadığı sürece araçlarını çıkartmasınlar. Böylece daha rahat çalışma ortamı bulacağız. Karın yağmasından memnunuz ve şükrediyoruz. Çünkü kuraklık vardı. Ama 1-2 günde 2 metre kar yağınca bir afet oluyor. İnsanlar zorlanıyor. Belediye olarak ekiplerimizle durmadan, yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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