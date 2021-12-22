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Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı Kar kalınlığı yaklaşık 170 santimetreye ulaştı Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının ise yaklaşık 170 santimetreye ulaştığı belirtildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

Kar kalınlığı yaklaşık 170 santimetreye ulaştı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığının ise yaklaşık 170 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Bitlis'te günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 258 köy yolu ulaşıma kapanırken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yağan karın yaklaşık 170 santimetre olduğunu kaydetti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde kapanan 2258 köy yolunun açma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti. Bitlis Belediyesine bağlı kar ekibi özellikle iş makinelerinin giremediği dar sokak ve merdivenleri insan gücüyle karla mücadele ediyor. Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan tek katlı evler ve yön tabelaları da kardan nasibin alarak neredeyse karda kayboldular. Özellikle Rahva mevkiinde etkili olan kar ve tipi hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşatırken, bir grup genç ise kar yağışını fırsata çevirerek kar üstünde halay çekti. Köy yollarında İl Özel İdaresi, ana ve ara arterlerde ise karayolları ve belediye ekipleri karla mücadeleye aralıksız devam ediyor.

Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 258 köy yolu ulaşıma kapandı

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