Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı
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Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı

Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS merkezde bulunan 21 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

BİTLİS merkezde bulunan 21 apartman, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Bitlis ve ilçelerinde koronavirüse karşı aşılama çalışmaları devam ederken, artan vakalar nedeniyle de çeşitli tedbirler alınıyor. Bitlis Valiliği, yapılan çalışmalarda kentteki 21 apartmanda Covid-19 vakaların görüldüğünü bunun üzerine de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, tedbirler kapsamında bu 21 apartmanın karantinaya alındığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada karara uymayanlar hakkında ise işlem yapılacağı belirtildi.


Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı
Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı
Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı
Bitlis'te 21 apartman karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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