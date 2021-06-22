Bitlis'te 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Bitlis'te acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

Bitlis'te acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete açıldı.

İçişleri Bakanlığının tüm acil çağrıların tek merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirdiği uygulama kapsamında Bitlis'te yeni bir 112 Acil Çağrı Merkezi inşa edildi.

TOKİ Konutları 4. Etap bölgesinde yapımı tamamlanan binanın açılış törenine katılan Vali Oktay Çağatay, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve protokol üyeleri merkezde incelemelerde bulundu.

Personelle sohbet eden ve merkeze gelen bir çağrıyı yanıtlayan Çağatay, kentte artık tek numarada acil çağrı hizmetinin verileceğini söyledi.

Vatandaşların daha önce sıkıntı yaşadığında hangi kurumu arayacağı konusunda zorluk yaşadığını, bunun zaman kaybına neden olduğunu belirten Çağatay, şunları kaydetti:

"Merkez sayesinde bu sıkıntılardan kurtulmuş olacağız. Vatandaş 112'yi aradığında karşısına çıkan arkadaşımız trafik kazası dediği anda konumuna göre emniyet ve jandarmayı, gerekirse itfaiye ve sağlık ekiplerini bölgeye yönlendirecek. 77. merkez burada açıldı. Devletimiz çok büyük hizmetler veriyor. Kış şartlarında, kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı yerlerde paletli kar araçlarımızla, helikopterimizle müthiş hizmetler verdik. Kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum."

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Kırbıyık ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan himayesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimatlarıyla 81 ilde acil durumların tek bir numarada toplanması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Haziran ayı sonuna kadar tüm Türkiye'de 112 Acil Çağrı Merkezlerinin devreye gireceğini ifade eden Kırbıyık, şöyle konuştu:

"Artık acil durumlarda vatandaşlarımız tek numara ile istediği kuruma ulaşabilecek. 112'yi aradıklarında en seri bir şekilde vatandaşlarımıza hizmetler verilmiş olacak. Burada kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon görüyoruz. 15 yıldır bu proje yürütülüyordu. Son 5 yılda bir ivme kazandı. Yaklaşık 3 milyar lira harcanarak Türkiye geneli bu hizmetler yapıldı. Sadece binalardan ibaret değil çok ciddi bir yazılım altyapısı var. Buradan ortaya çıkan sonuç vatandaşlarımız açısından da büyük bir katkı sağlayacak. Bir kafa karışıklığına son veriyoruz. Türkiye genelinde 1500 kişi iş başı yaptı."

Törene İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çit, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur