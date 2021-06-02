Bitlis İli Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 02.06.2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir

Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi...

Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22. 00'dan itibaren ikinci bir emre kadar "Sokağa Çıkma Yasağı" ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre