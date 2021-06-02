Bitlis İli Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 02.06.2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis İli Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 02.06.2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir

Bitlis İli Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 02.06.2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir
Habermetre - Haberler | Güncel

Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi...

Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 02 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22. 00'dan itibaren ikinci bir emre kadar "Sokağa Çıkma Yasağı" ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre

Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Son dakika haberi! Eren-11 operasyonunda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralı
Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık'
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık"
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Hafta içi 22.00­-05.00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sosyal medyada tartışma yarattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Gervinho Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bitlis İli Tatvan İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Köy ve Mezralarda 02.06.2021 Günü İtibariyle Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edilmiştir - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:55:35. #1.16#

title