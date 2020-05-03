Bitlis şehitleri için Muş'ta uğurlama töreni düzenlendi

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için Muş'ta uğurlama töreni düzenlendi.

Bitlis'in Sehi Ormanları bölgesinde sürdürülen operasyonlar sırasında çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuşlar Eyüp Fidan (42) ve Hasan Kuzu (30) için Muş'ta uğurlama töreni düzenlendi.

Bitlis'te düzenlenen törenin ardından helikopterle Muş Hava Meydan Komutanlığı'na getirilen şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan ve Uzman Çavuş Hasan Kuzu için uğurlama töreni düzenlendi. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları helikopterden askeri uçağa alındı. Şehit Uzman Çavuş Eyüp Fidan Aksaray'da, Uzman Çavuş Hasan Kuzu ise memleketi Balıkesir'de toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Düzenlenen uğurlama törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA