Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

08.12.2020 19:28 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:33
Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'e bağlı Sarıkonak ve Doğruyol köyleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit J.Er Kadir Güler 2020-02' ve 'Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Uzm. J.VI. Kad.Çvş. Eyüp Fidan 2020-162' adı verilen iki ayrı operasyonda, teröristlerin önceden mevziye tuzakladığı amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 5 kilogram EYP, bidon içerisine yerleştirilmiş 1 basma tip ateşleme anahtarı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler, gerekli incelemelerin ardından olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.


Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

İlgili Haberler

Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis'te terör örgütünce toprağa gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
Bitlis'te teröristlere ait iki lav silahı ile mühimmat ele geçirildi
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Son dakika haberi | Bitlis'te PKK'ya ait el bombaları, lav silahı ve top mühimmatı ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Tisserand Ersun Yanal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:39:02. #1.14#
title