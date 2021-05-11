Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen "yayla muzu" ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen "yayla muzu" ilgi görüyor

Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen 'yayla muzu' ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Bitlis'in rakımlı dağlarında ilkbaharda doğal olarak yetişen uçkun, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bitlis'in rakımlı dağlarında ilkbaharda doğal olarak yetişen uçkun, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kabuğu muz gibi soyulduktan sonra tüketilen ve yöre halkı tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, kentin yüksek rakımlı dağlarına giden vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Kent merkezinde satışa sunulan ve birçok hastalığa şifa olduğu bilinen Uçkun, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Dağda uçkun toplayan Abidin Araboğa, AA muhabirine, uçkun toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını söyledi.

Topladıkları uçtunun kilogramını 15 liradan sattıklarını belirten Araboğa, "Bu bitkinin toplanması çok zahmetli bir iş. Saatlerce yürüyerek ancak yerine ulaşabiliyorsunuz. Uçkun sarp kayalıklar ve yamaçlarda yetişiyor. Bugün de merkeze bağlı Yolağzı köyü yaylasına geldik. Buranın hem kenger hem de uçkunu çok lezzetli. Kökü şeker hastalarının tedavisinde kullanılıyor."

Bursa'dan Bitlis'e gelen Semih Kaya ise yaklaşık 1,5 ay önce tayinin Bitlis'e çıktığını belirterek, "Pazarlarda ve manavda uçkunları görüyordum. Dikkatimi çekti. Bunu yerinde görmek istedim. Sarp kayalık ve dağlarda yetişen uçkunu toplamak emek isteyen bir iş. Tadı enfes." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Aykut Erdoğdu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Cyle Larin Ozan Tufan Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen "yayla muzu" ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:24:26. #1.16#

title