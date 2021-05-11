Bitlis'in yüksek kesimlerinde yetişen "yayla muzu" ilgi görüyor

Bitlis'in rakımlı dağlarında ilkbaharda doğal olarak yetişen uçkun, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Bitlis'in rakımlı dağlarında ilkbaharda doğal olarak yetişen uçkun, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kabuğu muz gibi soyulduktan sonra tüketilen ve yöre halkı tarafından "yayla muzu" olarak adlandırılan uçkun, kentin yüksek rakımlı dağlarına giden vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Kent merkezinde satışa sunulan ve birçok hastalığa şifa olduğu bilinen Uçkun, ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Dağda uçkun toplayan Abidin Araboğa, AA muhabirine, uçkun toplamak için sabahın erken saatlerinde yola çıktıklarını söyledi.

Topladıkları uçtunun kilogramını 15 liradan sattıklarını belirten Araboğa, "Bu bitkinin toplanması çok zahmetli bir iş. Saatlerce yürüyerek ancak yerine ulaşabiliyorsunuz. Uçkun sarp kayalıklar ve yamaçlarda yetişiyor. Bugün de merkeze bağlı Yolağzı köyü yaylasına geldik. Buranın hem kenger hem de uçkunu çok lezzetli. Kökü şeker hastalarının tedavisinde kullanılıyor."

Bursa'dan Bitlis'e gelen Semih Kaya ise yaklaşık 1,5 ay önce tayinin Bitlis'e çıktığını belirterek, "Pazarlarda ve manavda uçkunları görüyordum. Dikkatimi çekti. Bunu yerinde görmek istedim. Sarp kayalık ve dağlarda yetişen uçkunu toplamak emek isteyen bir iş. Tadı enfes." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur