Bitlis'in neyi meşhur? Bitlis'in meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Bitlis'in nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Bitlis'in nesi meşhur, neyi meşhur? Bitlis'de yenilebilecek yemekler nelerdir? Bitlis'in en meşhur içecekleri nelerdir? Bitlis'in en meşhur yemekleri, Bitlis'in en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Bitlis'in neyi meşhurdur, Bitlis'in nesi meşhur? Bitlis'in en meşhur yiyecekleri nelerdir?

BİTLİS'İN NEYİ MEŞHUR?

Bitlis ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Glorik

Şemşemok

Lahanalı Muşki Çorbası

Turşu Aşı Çorbası

Gebol Çorbası

Domates Şilesi

Murtağa

Teter

Gürbez Tatlısı

Büryan

Ciğer Taplaması

Corti Aşı

Bitlis Köftesi

Halise

Bitlis'in en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.