Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı

04.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:36

Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı Yoğun sis ve buzlanma beraberinde kazaları getirirken, onlarca araç ise karayolunda mahsur kaldı Bitlis-Güroymak karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kaza meydana gelirken, onlarca aracın mahsur kaldığı yol ise geçici...

Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı

Yoğun sis ve buzlanma beraberinde kazaları getirirken, onlarca araç ise karayolunda mahsur kaldı

BİTLİS - Bitlis-Güroymak karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kaza meydana gelirken, onlarca aracın mahsur kaldığı yol ise geçici olarak kapatıldı.

Bitlis-Güroymak karayolunda etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesiyle trafik kazaları da meydana geldi. Karayolunun Tahtalı ile Yukarı Kolbaşı köyleri arasındaki bölgede sis ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşım durdu. Göz gözü görmeyen bölgede karayolu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bazı araçların kontrolden çıkarak kaza yaptığı ve onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede, karayolları ekipleri de buzlanma nedeniyle tuzlama çalışması yürütüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması beklendiği belirtilerek, "Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor" denildi.

Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı
Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRKAN OLCAY

İlgili Haberler

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve kızı öldü, baba yoğun bakımda
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Son dakika haberleri | Vakalar arttı, Düzce'de en yoğun cadde de giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Kentin en yoğun caddesi kişi sayısı ile sınırlandırıldı, HES kodsuz giriş yapılmıyor
Kentin en yoğun caddesi kişi sayısı ile sınırlandırıldı, HES kodsuz giriş yapılmıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Zeynep Mansur Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Falcao Sörloth Sergen Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Şehit Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis-Güroymak karayolu yoğun sis ve buzlanmadan dolayı kapandı - Bitlis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 10:42:51. #1.15#
title