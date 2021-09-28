Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'tan, öğrencilere 'aşı olun' çağrısı - Haberler
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'tan, öğrencilere "aşı olun" çağrısı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş'tan, öğrencilere

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversiteye gelen öğrencileri karşılayarak aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, üniversiteye gelen öğrencileri karşılayarak aşı olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

Eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı üniversiteye gelen öğrencilerin kampüs girişinde HES kodları sorgulanıyor.

Öğrencilerle sohbet ederek başarılı bir yıl geçirmelerini dileyen Elmastaş, aşı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Gerekli kontrollerin yapılmasının ardından öğrencilerin kampüs alanına giriş yapabildiğini belirten Elmastaş, "Üniversitemiz 1,5 yıl aradan sonra bugün hayırlısıyla açıldı. Öğrencilerimizi HES kodu sorgulamasıyla kampüse alıyoruz. Aşıları yapılmamış öğrencilerimizi, aşı yapmaları için yönlendiriyoruz. Amacımız bu salgının önüne geçebilmek ve kesintisiz bir eğitim öğretim ortamı sağlayabilmek. Tüm öğrencilerimiz ve personelimiz için yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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