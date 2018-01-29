Bitlis'e 20 Milyon Liralık Sağlık Yatırımı Müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'e 20 milyon liralık sağlık yatırımı yapılacağını bildirdi.

Demiröz, yazılı açıklamasında, Ahlat Devlet Hastanesi'ne geçen yıl yaptıkları 30 yataklı binaya ek olarak 80 yataklı, modern ve donanımı yüksek yeni bir bina daha inşa edeceklerini belirtti.

Böylece yatak kapasitesinin 30'dan 110'a çıkacağını, D grubundaki hastanenin statüsünün de C grubuna yükseleceğini vurgulayan Demiröz, açıklamasında "Yeni binanın ödeneği hazır ve projesi onaylandı. Şu anda ihale aşamasında. Sağlık yatırımına özellikle önem veriyoruz. Yakında Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne de 2 milyon liralık bir yatırımla anjiyo ünitesi kazandırarak hemşehrilerimizi tedavi için çevre illere gitme zahmetinden kurtaracağız." ifadesini kullandı.

Bitlis'teki bütün hastanelerin acil ünitelerini kısa süre önce modernize ettiklerini aktaran Demiröz, Ahlat Devlet Hastanesinde 7 olan uzman doktor sayının da 17'ye yükseltileceğini bildirdi.

Adilcevaz Devlet Hastanesinin büyütülmesiyle ilgili çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirten Demiröz, "Hükümetimizin Bitlis'e yatırımları artarak devam ediyor. 15 Temmuz süreci ve 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanımızın ve demokrasinin yanında dimdik duran Bitlisimize ne yapsak azdır. Bu yatırım hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun." açıklamasında bulundu.

Demiröz, Bitlis'e toplamda 20 milyon liralık sağlık yatırımının yapılacağını bildirdi.