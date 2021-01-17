Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
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Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

17.01.2021 14:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:58
Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

Bitlis Belediyesi, yeni inşa edilen hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Bitlis Belediyesi, yeni inşa edilen hizmet binasında hizmet vermeye başladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, şık ve modern bir hizmet binası inşa ettiklerini söyledi.

Pazartesi gününden itibaren vatandaşlara yeni binada hizmet vereceklerini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

"Seçim vaatlerimiz arasında bulunan yeni hizmet binasını çok kısa sürede yapmak bize nasip oldu. Yeni binamız hizmet kalitesini daha da arttıracaktır. Belediye binasına gelenlerin işlemlerini daha rahat yapabilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Tüm birimler aynı çatı altında toplanmış olduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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