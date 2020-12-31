Bitlis Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı
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Bitlis Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı

31.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:30
Bitlis Belediyesi personeline Kovid-19 testi yapıldı

Bitlis Belediyesince idari bina ve sahada hizmet veren personeline Kovid-19 testi yaptırıldı.

Bitlis Belediyesince idari bina ve sahada hizmet veren personeline Kovid-19 testi yaptırıldı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşla aynı ortamlarda bulunarak sahada ve idari binada hizmet veren personellere test yaptırdıklarını söyledi.

Tanğlay, "Personelimizi maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarıyoruz. Hizmet binamız başta olmak üzere tüm birimlerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Gerek bilgilendirme çalışmalarımız gerekse de sahadaki tedbirlerimizle yaygın hale gelen bu salgını inşallah kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan sağlık personellerine ve belediye çalışanlarına teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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