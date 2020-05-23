Bitlis Belediyesi nöbetçi fırın listesini paylaştı Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı.

Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı.

Bitlis Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında arife günü ve Ramazan Bayramında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı nöbetçi olan fırıncıların listesini paylaştı. Bitlis Belediyesinin sosyal medya hesabında paylaşılan açık olacak fırıncıların listesinde adres, telefon ve hangi fırının ne zaman açık olacağı bilgileri bulunuyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA