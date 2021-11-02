Bitlis Belediyesi dar sokaklardaki merdivenleri yeniledi

Bitlis Belediyesi araçların giremediği dik ve dar sokaklarda inşa edilen merdivenleri kış öncesi yeniledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda yoğun olarak kullanılan merdivenleri yenileyen belediye, başka yerlerde de yeni merdivenler yapıyor.

Belediye ekipleri, Zeydan, 8 Ağustos, Gazibey, Atatürk, Saray, Şemsi Bitlisi, Taş, Beşminare ve İnönü mahallelerinde merdiven yenileme çalışması yürüttü.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda dik yokuşlu sokakları merdivenlerle daha kullanışlı hale getirdiklerini belirtti.

Yeni yapılan merdivenlerin yanı sıra mevcut merdivenleri de revize ettiklerini bildiren Tanğlay, "Vatandaşlar için sıkıntılı sokaklara öncelik verdik. Vatandaşlarımızın huzuru ve memnuniyeti için çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda vatandaşların isteklerini dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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