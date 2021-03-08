Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti
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Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti

08.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:18

11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının hava şartları nedeniyle meydana geldiğini belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, daha önce kentte böyle bir olay yaşanmadığını belirtti. Helikopterin Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında bir sıkıntı olmadığını belirten Tanğlay, yarım saat içinde havanın birden değiştiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler toplantısına katılan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 11 askerin şehit düştüğü helikopter kazası hakkında açıklama yaptı.

"ÇOK AŞIRI BİR SİS VARDI, RÜZGAR VARDI"

Tanğlay, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasının hava şartları nedeni ile meydana geldiğini, hava şartlarının yarım saatlik zaman diliminde bir anda gerçekleştiğini dile getirdi. Tanğlay, "Bunu üzülerek anlatıyoruz. İçimiz yandı. Bingöl'den kalkıp Bitlis Tatvan ilçemize hareket eden bir helikopterimiz düştü ve orada 11 tane şehidimiz oldu. Bunlardan biri de Korgenaralimizdi. Osman paşamızdı. Sevdiğimiz bir paşamızdı. Hava şartları çok kötüydü. Çok aşırı bir sis vardı, rüzgar vardı. Bu kaza aslında hava şartlarından oluştu. Türkiye'nin başı sağ olsun. Üzüntümüz çok ve acı bir olaydı. Beklemediğimiz bir hadise idi. Bütün vatan evlatlarını Allah korusun diyoruz. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay.

"BİNGÖL'DEN HELİKOPTER KALKTIĞINDA HAVA ŞARTLARINDA SORUN YOKTU"

Hava şartları nedeni ile Bitlis'te daha önce herhangi bir kazanın yaşanmadığını belirten Başkan Tanğlay, "Daha önce Bitlis'te böyle bir olay yaşamadık. Helikopter Bingöl'den kalktığı zaman hava şartlarında öyle bir sıkıntı yoktu. Yani bir anda oluşan yarım saat bir saatlik zaman diliminde oluşan bir hava şartıydı. Orada da pilot inmek istemiş aslında. İnmek istediği zamanda hava şartlarından dolayı, o sisten dolayı hemen Bitlis'in Benekli köyüne yakın bir alanda yere çarpmış ve bu nedenden dolayı şehitlerimiz oluştu" diye konuştu.

Bitlis Belediye Başkanı'ndan 11 şehit verdiğimiz helikopter kazasıyla ilgili açıklama: Hava şartları yarım saat içinde değişti
Haber Yorumları (3)
TİYATRO: Gittiği mesafe 200 km oda yarım saat. İkincisi yere çarpmış diyorsun helikopterde yerden yükseklik ölçü cihazı yok denecek kadar mı eski
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CİZRE: sen ne sıfatla açıklama yapıyorsun anlamadım bitlisin valisi yokmu, senin uzmanlık alanın nedir metoroloji uzmanımısın hava şarlarından bilgi veriyorsun yoksa helikopter uzmanımısın kaza ile ilgili bilgi veriyorsun bilgi vermesi gereken milli savunma bakanıdır. boşa nefesini tüketipde enerji israfı yapma şu belediyelerin statüsü değişse çok iyi olacak bütün yolsuzluklar belediyede oluyor.
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TÜRKİYE: HAVA HER ZAMAN DEĞİŞİR AMA BİZİ KAFALAR ASLA DEĞİŞMEZ.
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