Bitkisel ürün markasından kutlama gecesi

Bitkisel gıdalar, gıda takviyeleri, bitkisel kozmetik ve temizlik ürünleri üreten Homm Bitkisel, üyeleriyle cemiyet, iş ve sanat dünyasının tanınmış isimlerinin yanı sıra sosyal medya fenomenlerinin de katıldığı bir kutlama gerçekleştirdi. Gecede şarkıcı Hüner Coşkuner sahne aldı.

İstanbul Boğazı'na nazır Küçüksu Kasrı'nda gerçekleşen kutlama gecesinde aynı zamanda Homm Bitkisel markasının 2022 büyüme hedefleri de açıklandı. Yüzde 100 yerli sermaye ile kadın girişimci Şeyda Yenigün tarafından kurulan marka, 13 yıldır sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin kurucusu olan ve yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdüren Şeyda Yenigün yaptığı açıklamada, "Biz Network marketing sistemine girdiğimizde mottomuzu 'Herkesin hayatına dokunacağız' sözleriyle ifade etmiştik. Bu motto ile yola çıkmış olan bir firmanın elbette büyük bir fark ortaya koyması gerekir. Biz bu farkı, ürün kalitemiz ve müşteri memnuniyetini odağımıza almakla ortaya koyduk. Türkiye'de büyümeye devam ederken sistemimizi ülke sınırları dışına taşıyacak ve dünya genelinde büyük bir network ağı kuracağız. Bu konu ile ilgili fizibilite çalışmalarımız ve birçok ülke ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bu konuda çok heyecanlıyız. Yalnız yükselişimizi kolektif bir bilinçle ve hareketle gerçekleştirdiğimizin de farkındayız. Bugün olduğumuz yerden baktığımda tüm üyelerimizle birlikte kocaman bir aile olduk" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 YERLİ SERMAYEYLE KURULAN MARKAMIZDA KADIN İSTİHDAMINA ÖNEM VERİYORUZ"

Ulusal çapta pek çok belge ve sertifika da aldıklarını belirten Şeyda Yenigün, "2005 yılından beri üretim yapan Homm Bitkisel olarak, ISO 9001, Helal Sertifikası Gıda, Helal Sertifikası Kozmetik, ISO 22000, GMP (İyi üretim Sertifikası), ve İş Yeri Dışında Satış Yetki Belgesi'ne sahip ulusal çapta bir markayız. 2017 yılında doğrudan satış sistemi ile satış yapmaya başladıktan sonra hızlı bir büyüme kat ettik. Yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan markamızda kadın istihdamına da ilk günden beri önem veriyoruz" dedi.

2022 yılında dünyaya açılmayı hedefleyen şirketin genel müdürü Subutay Balcı ise, "Başarımızın ana kaynağı piyasanın dinamiklerini iyi analiz ederek, iletişim, büyüme ve satış planlarımızı da buna göre yapmamız. Bununla birlikte ülke çapında faaliyet gösteren diğer doğrudan satış firmalarının aksine üyelerine en fazla karlılık oranı sunan şirketiz. Bu bağlamda doğrudan satış sistemine girecek olan kişiler tarafından da en fazla tercih edilen şirket olduk. Bizler ürünlerimizin kalitesine, kazanç planımıza ve satış temsilcilerimize olan güvenimizle bu günlere geldik. Bu güç ve dinamiklerle de büyümeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.