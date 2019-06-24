Bitkisel Atıklardan Dayanıklı Ürünler Elde Edilmesine Yarayan Bir Enzim Geliştirildi

Bitkisel atığı naylon, plastik ve kimyasallar gibi sürdürülebilir ve yüksek değerli ürünlere dönüştürülmesinde en önemli adımlardan birini gerçekleştirebilmek için yeni bir enzim ailesi tasarlandı. Yeni tasarlanan enzim, bilim insanlarının yıllardır verimli bir şekilde parçalamanın yolunu aradığı lignin (bitkilerin ana bileşenlerinden biri) bileşiğinde aktif.

Portsmouth'taki Biyoloji Bilimleri Okulu'ndaki Enzim İnovasyon Merkezi direktörü Profesör McGeehan, "Amacımız, doğadan gelen enzimleri keşfetmek, nasıl çalıştıklarını anlamak için onları laboratuvarımıza getirmek ve daha sonra da yeni bir şeyler üretmek için üzerlerinde mühendislik uygulamak. Doğal olarak oluşan bir enzim olan lignin'i aldık ve en zorlu doğal bitki polimerlerinden birinin parçalanmasında önemli bir reaksiyon gerçekleştirmesi için tasarladık" dedi.

(Lignin bileşeninin kimyasal bağı)

McGeehan demecine, "Bitkiler, şeker içerikli selülozlarını korumak için sadece mantarların ve bakterilerin alt edebileceği 'lignin' adı verilen şahane bir materyal geliştiriyor. Bununla birlikte lignin, geniş bir potansiyel sürdürülebilir kimyasal kaynağıdır, bu yüzden bu yapı taşlarını çıkarmanın ve kullanmanın bir yolunu bulabilirsek harika şeyler yaratabiliriz" sözleriyle devam etti.

Lignin, bitki yapısı içerisinde bir iskele görevi görüyor ve su taşınmasının da merkezi olarak rol alıyor. Ayrıca bitkiye patojenlere karşı savunma ve güç kazandırıyor.

McGeehan'ın dediğine göre bu tasarlanmış enzim sayesinde lignin temelli moleküller ile birlikte biyolojik atıklardan naylon, plastik ve kimyasallar gibi sürdürülebilir ürünler elde edebileceğiz. Böylece geri dönüşümde önemli bir adım atılmış olacak.