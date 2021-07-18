Bitexen TESFED Türkiye Kupası 2021 turnuvalarının finalistleri belli oldu!
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Bitexen TESFED Türkiye Kupası 2021 turnuvalarının finalistleri belli oldu!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası 2021 turnuvalarının finalistleri belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

TESFED tarafından düzenlenen 4 turnuvanın daha finalistleri belli oldu!

Bitexen TESFED Türkiye Kupası 2021 turnuvalarının finalistleri belli oldu. 4 oyunun final maçlarının oynanmasına ise günler kaldı.

HADO, Tekken 7, eFootball PES 2021 ve FIFA 2021 turnuvalarının finallerine dair detaylar ise şu şekilde:

HADO

HADO turnuvasının finalleri 07-08 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Finale kalmak için kıran kırana mücadele verecek takımlar ise Şahangiller Espor, Black Shadows, Mermaids ve La Vida Loca. Yarı final eşleşmeleri ise Şahangiller Espor x Mermaids ve Black Shadows x La Vida Loca oldu.

Tekken 7

Tekken 7 turnuvasının finalleri 31 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Dört büyük dövüş ustası büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Kazananlar finali Sacro ve KJKR arasında oynanırken kaybedenler finalinde ise Sacro ve KJKR maçının kaybedeni, fastPay Wildcats oyuncusu Kicking Machine ile karşı karşıya gelecek.

eFootball PES 2021

eFootball PES 2021 turnuvası için finale sadece bir adım kaldı. 28 Temmuz Çarşamba günü oynanacak finallerin ardından büyük ödülün sahibi belli olacak. Yarı final karşılaşmaları ise LGUSTAVODIAS- x HAMMER_44_TIME ve MUCAHIT21 x ARIFOFFICIAL arasında gerçekleşecek.

FIFA 21

FIFA 21 karşılaşmaları için finale bir adım kaldı. Türkiye'nin en başarılı FUT oyuncuları arasında gerçekleşecek yarı final karşılaşmalarının ardından şampiyon 29 Temmuz Perşembe günü belli olacak. Yarı final karşılamaları ise MAROFF (GS Esports) x OZBERK1024 (Göztepe Esports) ve JANARDA x ISOPOWERR (Futbolist) arasında gerçekleşecek.

Playerbros ekibi olarak tüm oyunculara başarılar dileriz, şans sizinle olsun!

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Kaynak: Playerbros

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