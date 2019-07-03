Bitcoin Yatırımcılarına Müjde: Dünyanın İlk Bitcoin Tahvili Çıktı

Avrupalı iki şirket, bugün (3 Temmuz) yaptıkları ortak basın açıklamasında dünyanın ilk hakiki bitcoin (BTC) tahvilini çıkardıklarını duyurdu. Bu girişim için güçlerini birleştiren iki şirket ise Lüksemburg merkezli Argento ve London Block Exchange (LBX). Yapılan işlemlerin düzenlemesi ise Birleşik Krallık'taki Finansal Yürütme Otoritesi altında gerçekleştirecek.

Argento'nun yöneticilerinden Phil Millo, bu girişimle ilgili olarak "Dünyanın ilk kurumsal kalitedeki bitcoin'le alakalı finansal ürününün yapılandırılmasına ve üretilmesine sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Bloomberg Terminal'de işleme açık olan dünyanın ilk düzenlenmiş kripto para birimi ayrıca ISIN'e sahip (Uluslararası Menkul Kıymet Kimlik Numarası - International Securities Identification Number) ilk kripto ürün olma unvanını da elinde bulunduruyor.

CEO Benjamin Davies ise bu ürünle ilgili olarak "Elinde bitcoin bulunduran ancak bunu önümüzdeki birkaç sene içerisinde satmayı planlamayanlar için harika bir ürün" şeklinde konuştu.