Bismil Kaymakamı Türkmen, Millet Bahçesi projesini inceledi
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Bismil Kaymakamı Türkmen, Millet Bahçesi projesini inceledi

Bismil Kaymakamı Türkmen, Millet Bahçesi projesini inceledi
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Vedat Aydın Parkında yapımı devam eden Millet Bahçesi projesini inceledi.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Vedat Aydın Parkında yapımı devam eden Millet Bahçesi projesini inceledi.

Kaymakam Türkmen, Belediye Toplantı salonunda Millet Bahçesi projesini inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Projede her detayın düşünüldüğünü dile getiren Türkmen, inşaat ve yapım işlerinin sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkmen, "Amacımız daha yaşanabilir, gelişmiş bir ilçe inşa etmek. En büyük avantajımız da güç birliğimiz olacaktır. İçerisinde birçok sosyal donatıların yer alacağı Millet Bahçesi kısa sürede tamamlanacak. Vatandaşımızın titizlikle takip ettiği projeyi, eksiksiz ve ilçemize yakışır bir şekilde tamamlayacağız. Burası ilçemizin akciğeri olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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