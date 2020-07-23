Bismil Kaymakamı Türkmen göreve başladı Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamlığına atanan Mardin'in Ömerli eski Kaymakamı Hamza Türkmen görevine başladı.

Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamlığına atanan Mardin'in Ömerli eski Kaymakamı Hamza Türkmen görevine başladı.

Bismil kaymakamlığı önünde yapılan karşılama töreninin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Türkmen göreve başladı. Kaymakam Türkmen, toplantı salonunda kurum amirlerinden ilçe hakkında bilgi aldı. Ardından Kaymakam Türkmen Bismil Belediyesine giderek birim müdürlerinden belediye hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Hamza Türkmen yaptığı açıklamada Bismil'e hizmet için geldiğini, kaymakamlık ve belediye personelleri ile yoğun bir tempo içerisinde şeffaf bir yönetim anlayışıyla hizmet edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA